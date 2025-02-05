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Борец из Воткинска стал лучшим на первенстве ПФО

12:51, 05 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Борец из Воткинска стал лучшим на первенстве ПФО
12:51, 05 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
55
0
#Удмуртия\n#спорт\n#Воткинск\n#борьба
Источник фото: t.me (Администрация города Воткинска)
55
0

Он получил путёвку в финал Первенства России.

Ульяновск. Ульяновская область. Борец из Воткинска стал лучшим на первенстве ПФО. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет прошли 1 и 2 февраля в Ульяновске. За победу боролись 364 спортсмена из 13 регионов Приволжского федерального округа.

Владимир Мека из Воткинска победил во всех пяти раундах. Теперь ему предстоит выступить в финале Первенства России (6+), которое пройдёт с 9 по 13 марта в Суздале Владимирской области.

12:51, 05 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
55
0
#Удмуртия\n#спорт\n#Воткинск\n#борьба