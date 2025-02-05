Ульяновск. Ульяновская область. Борец из Воткинска стал лучшим на первенстве ПФО. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет прошли 1 и 2 февраля в Ульяновске. За победу боролись 364 спортсмена из 13 регионов Приволжского федерального округа.

Владимир Мека из Воткинска победил во всех пяти раундах. Теперь ему предстоит выступить в финале Первенства России (6+), которое пройдёт с 9 по 13 марта в Суздале Владимирской области.