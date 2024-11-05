Более 60 команд станут участниками хоккейного турнира на Кубок Калашникова в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал новый сезон ежегодного хоккейного турнира на Кубок имени Михаила Тимофеевича Калашникова (0+). Состязания продлятся с октября по декабрь, а их участниками станут 69 команд из 5 городов и 15 районов Удмуртии.

Игры пройдут в шести возрастных группах. Первые медали, 28 и 29 октября, разыграны в Ижевске в Ледовом дворце «Молодёжный». Среди спортсменов самые младшие участники турнира — команды 2016-2017 годов рождения, для многих из них это первый серьезный турнир.

В течение двух дней 7 команд из Воткинска, Глазова, Ижевска, Вавожского и Воткинского районов боролись за титул чемпионов. Главными героями стала юная команда города Можги, которая в упорной борьбе завоевала кубок чемпиона. Поздравления принимали также команда Воткинска, занявшая второе место, и команда Ижевска, ставшая бронзовым призером.

Турнир продлится до 11 декабря на трёх площадках республики. Среди возрастных групп 2014-2015 годов рождения с 5 по 7 ноября, 2008-2009 годов рождения — с 11 по 13 ноября и 2007 года рождения — с 18 по 20 ноября, хоккейные баталии пройдут в Воткинске на ледовой арене «Знамя». Юные спортсмены 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения сразятся на ледовой арене «Можга» с 25 по 27 ноября и с 9 по 11 декабря соответственно.

Хоккейный турнир имени М. Т. Калашникова — самый массовый проект детского любительского хоккея, аналогов которого нет в стране. Соревнования охватят около 1200 мальчиков и девочек шести возрастных групп — от самых юных спортсменов (7-8 лет) до ребят допризывного возраста (17-18 лет).

Соревнования организованы при финансовой поддержке Благотворительного фонда «САФМАР», АО «НК «Нефтиса» и АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова. Турнир проводится ежегодно с 2018 года по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова. Благодаря партнерам проекта каждый участник получает памятную медаль и сувенирную продукцию с логотипом проекта, в этом году ребятам вручат стильные кепки, а все команды–участники получат комплект клюшек.

Отметим, что состязания способствуют развитию детско-юношеского хоккея и популяризации массового спорта в Удмуртии. Это соответствует задачам федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.