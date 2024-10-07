Ижевский ансамбль «Бродвей-инклюзив» завоевал 6 медалей на чемпионате России по танцам на колясках

Ижевск. Удмуртия. В Минспорта Удмуртии прошла встреча с победителями и призёрами чемпионата России по танцам на колясках. Ижевский ансамбль «Бродвей-инклюзив» завоевал 6 медалей в официальных дисциплинах и 3 в неофициальных: 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Как сообщает пресс-служба министерства, соревнования состоялись в Санкт-Петербурге и собрали 150 спортсменов из 16 регионов страны.

В составе команды: Жанна Дмитриева, Дмитрий Серебряков, Наталья Стерхова, Софья Стерхова, Николай Сергеев, Злата Звезднева и Анастасия Русских.

Жанне Дмитриевой и Дмитрию Серебрякову были вручены почётные знаки «Чемпионы России».

«Конкуренция была высокая, но мы старались не сдавать позиции, чтобы достойно представить Удмуртию. Я танцую уже почти 10 лет, в этом году получила звание Мастера спорта. За весь период тренировок у меня было много взлётов и падений, но я не сдалась. Для меня эта награда очень важная. Сейчас мы с командой будем готовиться к Кубку России, который состоится весной следующего года», — прокомментировала участница Ижевского ансамбля «Бродвей-Инклюзив» Наталья Стерхова.

Отметим, что танцы на колясках на территории Удмуртии развиваются с 2020 года в студии танца «Бродвей-инклюзив». Благодаря танцам на колясках спортсмены вышли на профессиональный уровень, выступая на всероссийских соревнованиях и фестивалях, где завоевывают призовые места, Гран-при. В этом году сборная Удмуртии в неофициальном зачёте по количеству медалей заняла 2 место после команды Санкт-Петербурга.