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Три золота и серебро привезли шашисты Ижевска с Кубка России

09:40, 02 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Три золота и серебро привезли шашисты Ижевска с Кубка России
09:40, 02 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
216
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#Ижевск\n#шашки
Фото: Kandinsky 3.1
216
0

Соревнования по русским и стоклеточным шашкам завершились в Московской области.

Ижевск. Удмуртия. Успешным выступлением спортсменов из Ижевска завершились соревнования по русским и стоклеточным шашкам в Московской области. Об этом сообщает в соцсетях Школа шашек имени Алексея Чижова.

Маргарита Фёдорова взяла три золота в трёх программах на Кубке России среди женщин по стоклеточным шашкам, обогнав многократную чемпионку мира Тамару Тансыккужину.

Илья Дериглазов шёл с отрывом на первом месте в Кубке России среди мужчин в молниеносной программе, но проиграл в последнем туре. В итоге серебро.

Агата Суворова выиграла быструю программу на Всероссийских соревнованиях по русским шашкам среди девушек до 14 лет.

09:40, 02 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
216
0
#Ижевск\n#шашки