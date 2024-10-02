Три золота и серебро привезли шашисты Ижевска с Кубка России

Ижевск. Удмуртия. Успешным выступлением спортсменов из Ижевска завершились соревнования по русским и стоклеточным шашкам в Московской области. Об этом сообщает в соцсетях Школа шашек имени Алексея Чижова.

Маргарита Фёдорова взяла три золота в трёх программах на Кубке России среди женщин по стоклеточным шашкам, обогнав многократную чемпионку мира Тамару Тансыккужину.

Илья Дериглазов шёл с отрывом на первом месте в Кубке России среди мужчин в молниеносной программе, но проиграл в последнем туре. В итоге серебро.

Агата Суворова выиграла быструю программу на Всероссийских соревнованиях по русским шашкам среди девушек до 14 лет.