1 300 человек посетили праздник Дня физкультурника в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске впервые на Центральной площади масштабно отметили День физкультурника. В субботу, 10 августа, на четыре часа главная площадь столицы Удмуртии превратилась в большой стадион с совершенно разными точками активностей.

Всего праздник, по оценке Минспорта УР, посетили 1 300 человек. Причём ограничений по возрасту не было; малыши соревновались на беговелах, старшее поколение участвовало в северной ходьбе.

Участников праздника со сцены приветствовали прославленные землячки — четырёхкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова и двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова. Поздравили гостей мероприятия трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр, глава Федерации биатлона Удмуртии и зампредседателя Госсовета республики Иван Черезов и министр по физической культуре и спорту УР Денис Парахин.

Массовая зарядка, показательные выступления бодибилдеров, танцоров Zumba — всем этим зрелищем можно было насладиться на главной сцене праздника. По соседству дети и взрослые демонстрировали умения в восточных искусствах, облачившись в кимоно. Федерация северной ходьбы Удмуртии демонстрировала отточенную технику.

Многих привлекала зрелищность площадки силовых видов спорта. Чего стоят только невероятные трюки паркура! Отдельной площадкой выступила территория дворовых игр, где можно было принять участие командой друзей или выступить семьёй. И здесь рядом были и малые дети, и «бывшие спортсмены». Одна из участниц, всё ещё молодая душой, с улыбкой призналась корреспонденту «Сусанин», что лыжи и плавание теперь пришлось сменить на шашки, всё-таки ей же 84 года.

Ещё одна крупная площадка — «Калашников Спорт» вокруг «Круглого фонтана». Здесь легкоатлеты устроили состязания по двум направлениям — «Калашников спорт. Лазер Бег» и Гонка многоборья ГТО.

Ознакомившись с работой всех площадок, Иван Черезов в интервью «Сусанину» подчеркнул, что День физкультурника — это праздник здорового образа жизни.

«Здорово и прекрасно, что люди, которые любят физкультуру и профессионально занимаются спортом, показывают своим примером, как можно себя держать в форме. Ведь сохранить прекрасное самочувствие поможет лишь движение. А правильные движения у каждого свои. Кому-то нравится йога, кому-то лыжи. Главное, чтобы двигался человек. Здорово, что есть праздник, на площадках которого никогда не занимавшиеся спортом люди могут попробовать свои силы. И это может их заинтересовать, и они увлекутся тем или иным видом спорта», — сказал Иван Черезов «Сусанину».