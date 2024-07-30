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Велосипедист из Удмуртии завоевал бронзу на чемпионате России в горной гонке

17:15, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Велосипедист из Удмуртии завоевал бронзу на чемпионате России в горной гонке
17:15, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#чемпионат России\n#Удмуртия\n#велосипедисты
Фото: Денис Парахин
149
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На пьедестале расположись два воспитанника велошколы республики.

Сарапул. Удмуртия. Велосипедист из Удмуртии стал призером чемпионата России в горной гонке. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

В Сарапульском районе завершился чемпионат. Дистанция была 150 км по 30-километровому кругу «Нечкино-Сарапул-Нечкино», поделился Денис Парахин.

Кирилл Мальков завоевал бронзовую медаль, уступив при этом московскому спортсмену Даниилу Мальцеву, который тоже является воспитанником велошколы Удмуртии.

17:15, 30 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#чемпионат России\n#Удмуртия\n#велосипедисты