Велосипедист из Удмуртии завоевал бронзу на чемпионате России в горной гонке

Сарапул. Удмуртия. Велосипедист из Удмуртии стал призером чемпионата России в горной гонке. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

В Сарапульском районе завершился чемпионат. Дистанция была 150 км по 30-километровому кругу «Нечкино-Сарапул-Нечкино», поделился Денис Парахин.

Кирилл Мальков завоевал бронзовую медаль, уступив при этом московскому спортсмену Даниилу Мальцеву, который тоже является воспитанником велошколы Удмуртии.