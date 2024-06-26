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Городской турнир по мини-футболу среди дворовых команд пройдет 29 июня в Ижевске

14:10, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Городской турнир по мини-футболу среди дворовых команд пройдет 29 июня в Ижевске
14:10, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
981
0
#футбол\n#Ижевск\n#стадион
Фото: ИА «Сусанин»
981
0

Соревнования пройдут на стадионе «Торпедо».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 29 июня состоится городской турнир по мини-футболу среди дворовых команд (12+). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пройдут соревнования на стадионе «Торпедо» по адресу: улица 9 Января, 231а.

К участию приглашаются команды двух возрастных категорий – 15-17 лет и 18-35 лет. Для младшей группы необходима справка от врача.

Состав дворовой сборной должен состоять из семи человек: пять на площадке (включая вратаря) и два запасных. К турниру не допускаются профессионалы, воспитанники спортивных школ.

Регистрация подростковых команд начнется в 09:00. Матчи стартуют в 09:30. Старшие команды начнут регистрировать с 11:00. Соревнования стартуют в 11:30.

Для участия необходимо подать заявку по 26 июня по адресу rovesnik2010@mail.ru.

14:10, 26 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
981
0
#футбол\n#Ижевск\n#стадион