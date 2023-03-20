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Лыжник из Удмуртии Владислав Лекомцев получил золото на чемпионате России

09:40, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Лыжник из Удмуртии Владислав Лекомцев получил золото на чемпионате России
09:40, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
163
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#Владислав Лекомцев
Фото: unsplash.com
163
0

Спортсмен преодолел дистанцию в 12,5 км.

Ханты-Мансийск, Югра. Спортсмен из Удмуртии Владислав Лекомцев одержал победу в индивидуальном заезде на чемпионате России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

17 марта в столицы Югры Ханты-Мансийске прошёл второй день чемпионата и первенства России среди лиц с ПОДА. Биатлонисты состязались в индивидуальных гонках. Спортсмены преодолевали дистанцию в 10 и 12,5 км.

Двукратный паралимпийский чемпион Владислав Лекомцев преодолел дистанцию с четырьмя огневыми рубежами и завоевал золото.

09:40, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
163
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#Владислав Лекомцев