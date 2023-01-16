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Хоккеисты «Знамя-Удмуртия» проиграли три мяча армейцам из Екатеринбурга

17:45, 16 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
Хоккеисты «Знамя-Удмуртия» проиграли три мяча армейцам из Екатеринбурга
17:45, 16 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
612
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#хоккей\n#чемпионат России
Фото: vk.com/znamyaudm
612
0

Встреча воткинских спортсменов с соперниками из «СКА-Свердловск» закончилась со счетом 7:4.

Екатеринбург. Хоккеисты воткинского «Знамени» проиграли первый матч в новом году соперникам из Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

16 января в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Высшей Лиги команда «Знамя-Удмуртия» на выезде сыграла со спортсменами «СКА-Свердловск». Встреча на стадионе «Уральский трубник» закончилась в пользу хозяев поля со счетом 7:4.

Напомним, несмотря на поражение, хоккеисты из Удмуртии продолжают лидировать в своей группе чемпионата. Свердловчане после одержанной над воткинцами победы переместились с 4 на 3 строчку группового рейтинга. Ответный матч между оппонентами пройдет в Екатеринбурге 17 января.

17:45, 16 января, 2023
Андрей Поносов
журналист
612
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#хоккей\n#чемпионат России