Хоккеисты «Знамя-Удмуртия» проиграли три мяча армейцам из Екатеринбурга

Екатеринбург. Хоккеисты воткинского «Знамени» проиграли первый матч в новом году соперникам из Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

16 января в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Высшей Лиги команда «Знамя-Удмуртия» на выезде сыграла со спортсменами «СКА-Свердловск». Встреча на стадионе «Уральский трубник» закончилась в пользу хозяев поля со счетом 7:4.

Напомним, несмотря на поражение, хоккеисты из Удмуртии продолжают лидировать в своей группе чемпионата. Свердловчане после одержанной над воткинцами победы переместились с 4 на 3 строчку группового рейтинга. Ответный матч между оппонентами пройдет в Екатеринбурге 17 января.