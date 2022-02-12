Восемь участников Олимпиады в Пекине заболели коронавирусом

Пекин. Китай. На зимних Олимпийских играх выявили 8 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на ТАСС.

Накануне игр в Китай прибыл 81 человек: 59 спортсменов и официальных лиц и 22 «представителя других заинтересованных сторон». По прилету все они проходили ПЦР-тестирование в аэропорту и отеле Олимпийской деревни.

В результате 4 человека среди атлетов и официальных лиц оказались заражены коронавирусом. Еще 4 случая заболевания выявили среди других прибывших.

Напомним, что одной из заболевших является уроженка Удмуртии хоккеистка Мария Печникова.