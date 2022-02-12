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Восемь участников Олимпиады в Пекине заболели коронавирусом

16:10, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Восемь участников Олимпиады в Пекине заболели коронавирусом
16:10, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Пекин\n#Китай\n#Олимпиада\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#спортсмены
Фото: twenty20.com
91
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Четверо из них являются спортсменами и официальными лицами.

Пекин. Китай. На зимних Олимпийских играх выявили 8 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на ТАСС.

Накануне игр в Китай прибыл 81 человек: 59 спортсменов и официальных лиц и 22 «представителя других заинтересованных сторон». По прилету все они проходили ПЦР-тестирование в аэропорту и отеле Олимпийской деревни. 

В результате 4 человека среди атлетов и официальных лиц оказались заражены коронавирусом. Еще 4 случая заболевания выявили среди других прибывших.

Напомним, что одной из заболевших является уроженка Удмуртии хоккеистка Мария Печникова.

16:10, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
91
0
#Пекин\n#Китай\n#Олимпиада\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#спортсмены