Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева пришла пятой на этапе Кубка мира

Это лучший результат в российской команде.

Эстерсунд. Швеция. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина (Кайшева) заняла пятое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Об этом сообщили на официальной странице сборной России по биатлону в соцсети «ВКонтакте».

Первое место заняла чешка Маркета Давыдова с результатом 42:43.5, второе место у австрийки Лизы Терезы Хаузер — +1:17.7, тройку лидеров замыкает Дениз Херманн из Германии.

Ульяна Нигматуллина показала лучший результат среди россиянок: 5 место, +2:04.0. Кристина Резцова пришла восьмой — +2:27.7, у Светланы Мироновой 25 место — +3:45.1, у Ларисы Куклиной 28 место — +3:49.7, Валерия Васнецова заняла 44 место — +4:58.6. Ирина Казакевич пришла 109-й — +11:36.0.