Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид За чертой: новый взгляд на Гоголя Лонгрид

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева пришла пятой на этапе Кубка мира

17:04, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева пришла пятой на этапе Кубка мира
17:04, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
204
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева
Фото: Nordic Focus
204
0

Это лучший результат в российской команде.

Эстерсунд. Швеция. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина (Кайшева) заняла пятое место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Об этом сообщили на официальной странице сборной России по биатлону в соцсети «ВКонтакте». 

Первое место заняла чешка Маркета Давыдова с результатом 42:43.5, второе место у австрийки Лизы Терезы Хаузер — +1:17.7, тройку лидеров замыкает Дениз Херманн из Германии. 

Ульяна Нигматуллина показала лучший результат среди россиянок: 5 место, +2:04.0. Кристина Резцова пришла восьмой — +2:27.7, у Светланы Мироновой 25 место — +3:45.1, у Ларисы Куклиной 28 место — +3:49.7, Валерия Васнецова заняла 44 место — +4:58.6. Ирина Казакевич пришла 109-й — +11:36.0.

17:04, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
204
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева
?>