Второе место на турнире в Финляндии заняла фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева

Спортсменка уступила россиянке Камиле Валиевой.

Ижевск. Удмуртия. Весь пьедестал почёта на международном турнире серии «Челленджер» — «Финляндия Трофи» в финском Эспоо заняли российские фигуристки. Второе место завоевала спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Турнир выиграла Камила Валиева, обновив два мировых рекорда по произвольной программе (174,37 балла), набрав в итоге 249,24 балла. Второе место за Елизаветой Туктамышевой, которая обновила свой личный рекорд в короткой программе, набрав 81,53 балла. В общей сумме спортсменка получила 233,30 балла. Алёна Косторная стала бронзовым призёром с 218,83 балла.