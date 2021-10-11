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Второе место на турнире в Финляндии заняла фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева

14:40, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
Второе место на турнире в Финляндии заняла фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева
14:40, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Елизавета Туктамышева
Фото: пресс-служба федерации фигурного катания на конках России
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Спортсменка уступила россиянке Камиле Валиевой.

Ижевск. Удмуртия. Весь пьедестал почёта на международном турнире серии «Челленджер» — «Финляндия Трофи» в финском Эспоо заняли российские фигуристки. Второе место завоевала спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Турнир выиграла Камила Валиева, обновив два мировых рекорда по произвольной программе (174,37 балла), набрав в итоге 249,24 балла. Второе место за Елизаветой Туктамышевой, которая обновила свой личный рекорд в короткой программе, набрав 81,53 балла. В общей сумме спортсменка получила 233,30 балла. Алёна Косторная стала бронзовым призёром с 218,83 балла. 

14:40, 11 октября, 2021
Юрий Абашев
588
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Елизавета Туктамышева
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