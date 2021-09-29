Сборная Удмуртии стартовала на чемпионате России по следж-хоккею с громкой победы

В Ижевске «Удмуртия» разгромила нижегородское «Торпедо» со счетом 23:0.

Ижевск. Удмуртия. Команда следж-хоккеистов «Удмуртия» начала выступление на чемпионате России с победы. 29 сентября в Ижевске республиканская команда с сухим счетом разгромила «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Прямые трансляции матчей доступны болельщикам на официальной странице следж-хоккейного сообщества России в сети «ВКонтакте».

В первом периоде хозяева льда забросили 9 безответных шайб, во второй 15-минутке количество точных бросков в ворота соперника увеличилось до 17. К концу игры нижегородцы пропустили уже 23 шайбы.

Напомним, игры первого круга чемпионата России по следж-хоккею стартовали в Ижевске с 29 сентября, матчи будут проходить до 6 октября на льду СК «Олимпиец». Соревнования посвящены памяти основателя российского следж-хоккея Виктора Кузнецова.

В состязаниях участвуют 8 команд из Ижевска, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Москвы, Московской и Тульской областей.

И добавим, в сезоне 2020-2021 года СХК «Удмуртия» стал бронзовым призером национального чемпионата.