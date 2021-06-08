На плотине ижевского пруда временно построят водную трассу

На ней пройдут соревнования по водному туризму.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в центре города создадут небольшую горную реку. Об этом сообщают организаторы соревнований по водному туризму «Вумурт-2021».

С 12 по 14 июня в Ижевске пройдут ежегодные Республиканские соревнования по водному туризму «Вумурт-2021». Спортсмены-водники соберутся со всех городов Удмуртии и соседних регионов. Участники сразятся на катамаранах, каяках и байдарках. К соревнованиям допускаются люди старше 10 лет. Заявки принимаются до 9 июня.

Для проведения мероприятия на плотине ижевского пруда организаторы соорудят искусственный порог, имитирующий горное течение. Любой желающий может прийти и посмотреть на эти экстремальные соревнования.

График соревнований:

Суббота, 12 июня

07:00 – 09:00 – работа комиссии по допуску и технической комиссии;

08:30 – жеребьевка;

09:00 – 09:30 – торжественное открытие соревнований у памятника оружейникам;

11:00 – 15:00 – работа дистанций 2 класс слалом «Катамаран-4», «Катамаран-2».

Воскресенье, 13 июня

09:00 – жеребьевка;

11:00 – 15:00 – работа дистанций 2 класс слалом «Катамаран-4», «Катамаран-2».

Понедельник, 14 июня

09:00 – жеребьевка;

11:00 – 15:00 – работа дистанций 2 и 3 класса слалом «Байдарка» и «Каяк»;

18:00 – закрытие соревнований.