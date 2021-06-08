На плотине ижевского пруда временно построят водную трассу

На ней пройдут соревнования по водному туризму.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в центре города создадут небольшую горную реку. Об этом сообщают организаторы соревнований по водному туризму «Вумурт-2021».
С 12 по 14 июня в Ижевске пройдут ежегодные Республиканские соревнования по водному туризму «Вумурт-2021». Спортсмены-водники соберутся со всех городов Удмуртии и соседних регионов. Участники сразятся на катамаранах, каяках и байдарках. К соревнованиям допускаются люди старше 10 лет. Заявки принимаются до 9 июня.
Для проведения мероприятия на плотине ижевского пруда организаторы соорудят искусственный порог, имитирующий горное течение. Любой желающий может прийти и посмотреть на эти экстремальные соревнования.
График соревнований:
Суббота, 12 июня
07:00 – 09:00 – работа комиссии по допуску и технической комиссии;
08:30 – жеребьевка;
09:00 – 09:30 – торжественное открытие соревнований у памятника оружейникам;
11:00 – 15:00 – работа дистанций 2 класс слалом «Катамаран-4», «Катамаран-2».
Воскресенье, 13 июня
09:00 – жеребьевка;
11:00 – 15:00 – работа дистанций 2 класс слалом «Катамаран-4», «Катамаран-2».
Понедельник, 14 июня
09:00 – жеребьевка;
11:00 – 15:00 – работа дистанций 2 и 3 класса слалом «Байдарка» и «Каяк»;
18:00 – закрытие соревнований.