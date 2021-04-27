Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид Долгая дорога в космос Лонгрид

В Ижевске открылась уличная фотовыставка «Герои среди нас»

13:45, 27 апреля, 2021
Юрий Абашев
В Ижевске открылась уличная фотовыставка «Герои среди нас»
13:45, 27 апреля, 2021
Юрий Абашев
230
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт
Фото: vk.com/csp18
230
0

Работы посвящены спортивным тренерам-общественникам.

Ижевск. Удмуртия. На территории парка Кирова в Ижевске открылась уличная фотовыставка «Герои среди нас» (0+). Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки команд Удмуртии.

Основой для экспозиции стали фотографии тренеров по хоккею и шахматам, которые бесплатно в своё свободное время занимаются с детьми. При этом каждый тренер-общественник имеет основную работу.

Отметим, что фотовыставку «Герои среди нас» представят в 7 регионах страны. Свой путь она начала с Ижевска. Посмотреть работы можно будет в парке Кирова до 11 мая 2021 года.

13:45, 27 апреля, 2021
Юрий Абашев
230
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт