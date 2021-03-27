Елизавета Туктамышева из Удмуртии завоевала серебро на Чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме

Впервые в истории все три российские спортсменки заняли пьедестал.

Стокгольм. Швеция. Елизавета Туктамышева из Удмуртии стала второй на Чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Швеции. Одиночные женские соревнования завершились 25 марта.

Жюри оценило выступление фигуристки в рамках произвольной программы в 141,60 балла, учитывая и то, что Лиза упала с тройного флипа. Таким образом по сумме она набрала 220,46 балла. После объявления оценок спортсменка не сдержала эмоций и расплакалась.

Впервые в истории весь пьедестал заняли спортсменки из России. Так, чемпионкой мира стала Анна Щербакова, набрав 233,17 балла, тройку сильнейших замкнула Александра Трусова с оценкой 217,20 балла.

Отметим, что Трусова первая из спортсменок, кто заявил в произвольной программе сразу пять четверных прыжков, однако все их выполнить не смогла и дважды упала.