К вековому юбилею лыжного спорта Удмуртии жителям предложили проголосовать за лучшего спортсмена и тренера

Февраль 1921 года считается временем зарождения лыжного спорта в республике.

Ижевск. Удмуртия. К 100-летию лыжного спорта Удмуртии жителям предложили выбрать лучшего спортсмен а и тренера века . Голосование разместили на странице Минспорта Удмуртской Республики.

Впервые лыжный спорт республики был упомянут в февральском номере газеты «Ижевская правда». В новости говорилось, что в столице прошли первые соревнования лыжебежцев.

За сотню лет спортсмены Удмуртии завоевали 6 золотых медалей Олимпийских игр, 5 золотых медалей Паралимпиады, были лучшими на 14 чемпионатах мира, а также завоевали множество медалей на соревнованиях разных уровней. В числе самых ярких представителей лыжников стоит отметить: многократного призера Олимпийских игр Радью Ерошину, первого мастера спорта СССР по лыжным гонкам в Удмуртии Галину Медведеву, 4-кратную Олимпийскую чемпионку Галину Кулакову, призера Олимпиады Владимира Никитина, двукратную олимпийскую чемпионку Тамару Тихонову, мастера спорта СССР международного класса Юлию Шамшурину, мастера спорта России международного класса Сергея Крянина, трехкратного вице-чемпиона зимних Олимпийских игр Максима Вылегжанина, а также серебряного призера Олимпиады в Сочи Дмитрия Япарова.

На голосовании в числе тренеров представлены: Петр Наймушин - личный тренер Галины Кулаковой, почетный мастер спорта СССР, участник Олимпийских игр 1964 года, Николай Замостьянов - первый тренер Радьи Ерошиной, заслуженный тренер РСФСР, Пётр Иутин - почетный мастер спорта СССР, подготовил мастера спорта международного класса Сергея Крянина и 14 мастеров спорта СССР и России. Также в список вошли: Сергей Плеханов - тренер двукратной Олимпийской чемпионки Тамары Тихоновой, мастера спорта Нины Парамоновой, заслуженный тренер РСФСР, Виктор Марков - заслуженный тренер России, Удмуртии, среди его воспитанников 12 мастеров спорта, Олег Перевозчиков - заслуженный тренер России, старший тренер мужской сборной команды России. Один из его воспитанников - Максим Вылегжанин, Василий Чечегов - первый тренер Тамары Тихоновой, заслуженный тренер Удмуртии.