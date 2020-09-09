Ижевские «Купол-Родники» сразятся в интерактивном баскетболе

Игроки примут участие в Чемпионате и Кубке России.

Ижевск. Удмуртия. Игроки «Купол-Родники» Ижевска создали команду по интерактивному баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В состав команды вошли 7 игроков. Капитаном назначили Алексея Черкавского. В таком составе в сезоне 2020/2021 баскетболисты примут участие в Чемпионате и Кубке России по кибербаскетболу. Пройдут состязания с 21 октября 2020 года по 8 мая 2021 года.

Развиваться в «онлайне» клуб планирует и дальше, участвуя в Европейских турнирах и чемпионатах.

Напомним, с 15 по 20 сентября «Купол-Родники» начнут серию тренировочных матчей, которые пройдут без зрителей. Трансляции можно посмотреть на страницах клуба в соцсетях.