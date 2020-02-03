Паралимпиец из Удмуртии выиграл «золото» на этапе Кубка мира по биатлону

Спортсмен победил в индивидуальной гонке.

Финстерау. Германия. Паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев завоевал «золото» на этапе Кубка мира по биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Соревнования прошли в германском городе Финстерау. Об этом сообщает портал sportur.ru.

Лекомцев одержал победу в индивидуальной гонке даже несмотря на один неточный выстрел. Второе место занял украинский спортсмен Игорь Рептюх, третье – россиянин Александр Проньков.

В стартовый день состязаний, 1 февраля, Владислав Лекомцев участвовал в спринтерских гонках, где занял вторую ступень пьедестала. Он уступил французу Бенжамину Давье 32,6 секунды.

Ранее Лекомцев победил в лыжном спринте категории «стоя», который прошёл в рамках Кубка мира в Дрездене.