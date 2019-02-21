Поражение «Ижстали», избиение школьника и гибкий смартфон: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре четверг, 21 февраля. Журналисты «Сусанина» по традиции начинают утро с обзора новостей, которые вы могли пропустить.

Погода в республике:

Сегодня в Удмуртии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами по республике будет наблюдаться небольшой снег, местами умеренный. Слабая метель. Днём слабый гололёд. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днём 0...-5 градусов. На дорогах снежные заносы, накат.

/udmurtia/other/20190221-259668/

Поражение «Ижстали»:

Хоккейный клуб «Ижсталь» на выезде уступила «Горняку». В самом начале поединка команды обменялись забитыми шайбами. На точный бросок Павла Воронкова «сталевары» ответили голом в исполнении Василия Хабарова.

Во втором периоде коллективы также провели по одной результативной атаке: авторами шайб стали Константин Рыжов и Роман Ивашов. Решающий гол в составе «Горняка» на 50-й минуте поединка забил Михаил Назаров.

«Два периода у нас, к сожалению, игра не клеилась. Много удалений во втором периоде, немного подломали игру. В третьем периоде выровняли, что-то стало получаться. К сожалению, был промах, играли до гола - кто забьёт тот выиграет. Мы не мы забили, соперник победил» - сказал после игры наставник «сталеваров» Игорь Кропотин.

На данный момент «Ижсталь» располагается на 26 месте в регулярном чемпионате ВХЛ. После 54 игр в активе команды из столицы Удмуртии 38 очков.

Конфликт в Приморье:

Полиция в Приморье проверит обстоятельства избиения пятиклассника в школьном туалете. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД. Случай произошел в городе Большой Камень.

Изначально в отдел внутренних дел сообщили, что один из родителей причинил вред здоровью 12-летнего школьника. Он направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет установить, насколько сильно избили мальчика.

«Ранее между одноклассниками произошел конфликт. Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений», - заявили в полиции.

Также в МВД Интерфаксу сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних опросили очевидцев и персонал учебного заведения, провели с учащимися и их законными представителями профилактические беседы.

Ранее издание сообщило со ссылкой на источник, что утром 20 февраля в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они «проучили» местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми. При этом известно, что родители ранее неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием пресечь хулиганские выходки пятиклассника.

Гибкий смартфон:

Компания Samsung представила первый в мире смартфон с гибким дисплеем. Об этом сообщает RT. Новый Samsung Galaxy Fold сгибается вдвое. Диагональ экрана в разложенном виде составляет 7,3 дюйма, в сложенном — 4,6 дюйма.

Смартфон при этом оснащён шестью камерами: три из них расположены на задней панели, две на внутренней стороне, ещё одна — на лицевой.

«Устройство поступит в продажу 26 апреля и будет представлено в четырёх цветах. Заявленная стоимость — около $2 тыс», - пишет RT.