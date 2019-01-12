«Ижсталь» уступила в Самаре с разгромным счетом 9:0

До этого хоккеистам «ЦСК ВВС» еще ни разу не удавалось обыграть представителей Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Разгромным счетом 9:0 закончился для «Ижстали» выездной матч в Самару. Как сообщает пресс-служба ижевского хоккейного клуба, до этого «ЦСК ВВС» еще ни разу не удавалось выиграть у «сталеваров» в ВХЛ. Однако 11 января они взяли реванш.

У хозяев льда в ворота ижевчан влетала каждая третья шайба. По данным пресс-службы «ЦСК ВВС», из 9 забитых шайб 4 удалось отправить в ворота в большинстве.

Главный тренер «Ижстали» Игорь Кропотин после матча отметил, что команде стыдно за такую игру. «Полностью проиграли во всех компонентах, и в желании, и в борьбе, в каких-то действиях разумных. Поэтому такой печальный результат. Много, видимо, отдали эмоций в предыдущей игре. Вышли какие-то такие совершенно не готовые, расслабленные. Соперник был сильнее во всех компонентах и заслуженно победил. Поздравляю соперника с победой! А нам стыдно за такую игру, конечно», - рассказал наставник.