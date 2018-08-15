В соперниках у «сталеваров» будут «Лада», «ЦСК ВВС» и «Саров».
Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» примет участие в розыгрыше кубка «Lada-2018». В соперниках у «сталеваров» будут такие клубы как «Лада», «ЦСК ВВС» и «Саров», сообщается в группе команды «В контакте».
Игры состоятся с 29 по 31 августа.
29 августа, среда:
18:30 «ЛАДА» - «ИЖСТАЛЬ»
30 августа, четверг:
14:00 «ИЖСТАЛЬ» - ««ЦСК ВВС»
31 августа, пятница:
12:00 «САРОВ» - «ИЖСТАЛЬ»
Напомним, ранее «сталевары» принимали участие в домашнем турнире памяти «Тарасова», где заняли 5-е место, обыграв «Молот-Прикамье» и уступив «Торосу» и «Торпедо».