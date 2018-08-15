play
pause
  • $ 68.22 ↑
  • € 77.65 ↑

Хоккейный клуб «Ижсталь» примет участие в розыгрыше кубка «Lada-2018»

10:51, 15 августа, 2018
Георгий Поветкин
10:51, 15 августа, 2018
Георгий Поветкин
187
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Самара\n#Тольятти
Фото: ИА "Сусанин"
187
0

В соперниках у «сталеваров» будут «Лада», «ЦСК ВВС» и «Саров».

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» примет участие в розыгрыше кубка «Lada-2018». В соперниках у «сталеваров» будут такие клубы как «Лада», «ЦСК ВВС» и «Саров», сообщается в группе команды «В контакте».

Игры состоятся с 29 по 31 августа.

29 августа, среда:

18:30 «ЛАДА» - «ИЖСТАЛЬ»

30 августа, четверг:

14:00 «ИЖСТАЛЬ» - ««ЦСК ВВС»

31 августа, пятница:

12:00 «САРОВ» - «ИЖСТАЛЬ»

Напомним, ранее «сталевары» принимали участие в домашнем турнире памяти «Тарасова», где заняли 5-е место, обыграв «Молот-Прикамье» и уступив «Торосу» и «Торпедо».

10:51, 15 августа, 2018
Георгий Поветкин
187
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Самара\n#Тольятти

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
20136

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

8551
20:10, 08 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

8140
12:30, 10 августа, 2018

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

7008
09:30, 13 августа, 2018

Кандидаты на пост главы Ижевска прокомментировали заседание конкурсной комиссии

4264
19:15, 10 августа, 2018

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
78554

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

2616
15:46, 13 августа, 2018

Житель Сочи исправил дорожную разметку

2339
12:47, 11 августа, 2018

Четыре члена банды «ГТА» получили пожизненный срок за 17 убийств

2227
14:39, 09 августа, 2018

Федеральная служба охраны подала в суд на Леонида Ярмольника

2132
17:35, 11 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
3249

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2987
16:55, 08 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2705
18:45, 08 августа, 2018

Главы пяти стран поделят Каспийское море

2269
16:48, 10 августа, 2018

Крис Хемсворт и Крис Пайн отказались сниматься в продолжении «Стартрека»

2198
19:51, 11 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: самые распространенные кибер-преступления и изменение в составе «Ижстали»

14 августа, 2018

Удмуртия в минуту: убытки «ИжАвто» и смертельное ДТП по Ижевском

13 августа, 2018

В Ижевске открылся перевернуты дом

13 августа, 2018