В соперниках у «сталеваров» будут «Лада», «ЦСК ВВС» и «Саров».

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» примет участие в розыгрыше кубка «Lada-2018». В соперниках у «сталеваров» будут такие клубы как «Лада», «ЦСК ВВС» и «Саров», сообщается в группе команды «В контакте».

Игры состоятся с 29 по 31 августа.

29 августа, среда:

18:30 «ЛАДА» - «ИЖСТАЛЬ»

30 августа, четверг:

14:00 «ИЖСТАЛЬ» - ««ЦСК ВВС»

31 августа, пятница:

12:00 «САРОВ» - «ИЖСТАЛЬ»

Напомним, ранее «сталевары» принимали участие в домашнем турнире памяти «Тарасова», где заняли 5-е место, обыграв «Молот-Прикамье» и уступив «Торосу» и «Торпедо».