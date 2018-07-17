Экс-тренер ижевского «Зенита»: на участие в ФНЛ однозначно не было денег

Игорь Меньщиков рассказал о том, что на протяжении шести лет перед командой ставилась задача не выходить в лигу рангом выше.

Ижевск. Удмуртия. Бывший тренер ижевского «Зенита» Игорь Меньщиков рассказал, что бюджет клуба никогда не был рассчитан на повышение в классе. Поэтому перед командой ставилась задача занимать места в своей зоне ПФЛ не выше второго, рассказал наставник в интервью Волгоградской правде.

«Перед нами никогда не было задач победить. Сначала нацеливали попасть в тройку. Потом заняли второе место. Всем понравилось. Главное, не выйти в ФНЛ», - рассказал Игорь Меньщиков.

По его словам, за время работы в клубе главы регионов всегда хотели видеть у руля местного специалиста

«Все время ко мне относились как к приезжему со всеми вытекающими», - сказал Меньщиков.

Он также уточнил, что на решение покинуть клуб повлияли несколько факторов: смена руководства республики и клуба, долги, закрытая заявка.

«Все это не позволяло плодотворно работать. Каждый год из команды уходило порядка 10 игроков. Перед прошлым сезоном ее покинули 17 футболистов», - сказал Игорь Меньщиков.