play
pause
  • $ 62.26 ↓
  • € 72.8 ↑

Экс-тренер ижевского «Зенита»: на участие в ФНЛ однозначно не было денег

14:00, 17 июля, 2018
Георгий Поветкин
14:00, 17 июля, 2018
Георгий Поветкин
302
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
Фото: vk.com/zenitizh
302
0

Игорь Меньщиков рассказал о том, что на протяжении шести лет перед командой ставилась задача не выходить в лигу рангом выше.

Ижевск. Удмуртия. Бывший тренер ижевского «Зенита» Игорь Меньщиков рассказал, что бюджет клуба никогда не был рассчитан на повышение в классе. Поэтому перед командой ставилась задача занимать места в своей зоне ПФЛ не выше второго, рассказал наставник в интервью Волгоградской правде.

«Перед нами никогда не было задач победить. Сначала нацеливали попасть в тройку. Потом заняли второе место. Всем понравилось. Главное, не выйти в ФНЛ», - рассказал Игорь Меньщиков.

По его словам, за время работы в клубе главы регионов всегда хотели видеть у руля местного специалиста

«Все время ко мне относились как к приезжему со всеми вытекающими», - сказал Меньщиков.

Он также уточнил, что на решение покинуть клуб повлияли несколько факторов: смена руководства республики и клуба, долги, закрытая заявка.

«Все это не позволяло плодотворно работать. Каждый год из команды уходило порядка 10 игроков. Перед прошлым сезоном ее покинули 17 футболистов», - сказал Игорь Меньщиков.

14:00, 17 июля, 2018
Георгий Поветкин
302
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10190

Удмуртию засыпал крупный град

7550
14:00, 10 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

6713
14:13, 12 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

6514
11:31, 13 июля, 2018

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

5910
08:30, 13 июля, 2018

Преподавателя МГУ подозревают в хищении 39 млн рублей

18:20, 10 июля, 2018
2257

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

2014
16:22, 13 июля, 2018

Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

1967
14:44, 12 июля, 2018

В Орле неизвестные похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива»

1958
13:37, 11 июля, 2018

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

1936
14:30, 14 июля, 2018

В Таиланде из затопленной пещеры спасли всех детей

15:45, 10 июля, 2018
2007

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

1968
13:53, 13 июля, 2018

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

1945
18:35, 13 июля, 2018

В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

1933
13:50, 12 июля, 2018

Власти Германии увеличат выплаты пережившим холокост

1891
19:31, 11 июля, 2018

Мультимедиа

Конференция по развитию производственных систем «КОМОС ГРУПП»

Удмуртия в минуту: первый электробус и опасность обрушения перекрестков в Ижевске

16 июля, 2018

Электробус

16 июля, 2018