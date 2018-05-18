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Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отмечает своё 16-летие

14:05, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
14:05, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: fsrussia.ru
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Поклонники спортсменки оставили поздравления в её соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Олимпийская чемпионка из Удмуртской Республики Алина Загитова отмечает своё 16-летие в пятницу, 18 мая. К этой дате фигуристка уже обладает званиями чемпионки Европы и России, заслуженного мастера спорта Российской Федерации.

«Дорогая Алина, наша любовь и наша радость, мы желаем тебе всегда быть такой же сильной, смелой, красивой, нежной, трудолюбивой, усердной, женственной, величественной, грациозной», - написали поклонники таланта молодой спортсменки в соцсетях.

Напомним, российская фигуристка и уроженка Ижевска Алина Загитова, выступающая в женском одиночном катании, выиграла первое для россиян золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.

14:05, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
484
0
#спорт\n#Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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