Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отмечает своё 16-летие

Поклонники спортсменки оставили поздравления в её соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Олимпийская чемпионка из Удмуртской Республики Алина Загитова отмечает своё 16-летие в пятницу, 18 мая. К этой дате фигуристка уже обладает званиями чемпионки Европы и России, заслуженного мастера спорта Российской Федерации.

«Дорогая Алина, наша любовь и наша радость, мы желаем тебе всегда быть такой же сильной, смелой, красивой, нежной, трудолюбивой, усердной, женственной, величественной, грациозной», - написали поклонники таланта молодой спортсменки в соцсетях.

Напомним, российская фигуристка и уроженка Ижевска Алина Загитова, выступающая в женском одиночном катании, выиграла первое для россиян золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.