Гонка пройдет во вторник, 20 февраля в 15:15 по ижевскому времени.

Пхенчхан. Южная Корея. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Гонка пройдет 20 февраля в 15:15, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Также в состав команды вошли: Татьяна Акимова, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Российские биатлонисты выступят под номером шесть. Всего на старт заявлено 20 команд.

Также 21 февраля фигуристка из Удмуртии Алина Загитова выступит в короткой программе в Пхенчхане. Спортсменка выйдет на лед 28-й. Соревнования начнутся в 05:00 по ижевскому времени.