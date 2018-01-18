Чемпионат России по трековым гонкам стартует в Ижевске

Соревнования состоятся в классе «N-1600».
Ижевск. Удмуртия. Первый этап чемпионата России по трековым гонкам пройдёт в Ижевске 21 января. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.
В заездах примут участие 20 гонщиков из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Московской области и других регионов. Спортсмены будут соревноваться в классе «N-1600», пишут организаторы.
От Удмуртской Республики родную трассу будет защищать Александр Шувалов.
Стартуют команды на территории ижевского ипподрома.
Напомним, заключительный этап Кубка России назначен на 4 марта.