Чемпионат России по трековым гонкам стартует в Ижевске

Соревнования состоятся в классе «N-1600».

Ижевск. Удмуртия. Первый этап чемпионата России по трековым гонкам пройдёт в Ижевске 21 января. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

В заездах примут участие 20 гонщиков из Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края, Московской области и других регионов. Спортсмены будут соревноваться в классе «N-1600», пишут организаторы.

От Удмуртской Республики родную трассу будет защищать Александр Шувалов.

Стартуют команды на территории ижевского ипподрома.

Напомним, заключительный этап Кубка России назначен на 4 марта.