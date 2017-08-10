Администрация стадиона «Зенит» в Ижевске: на объект могут попасть все желающие

В соцсетях снова появились посты о том, что на республиканский стадион не пускают любителей спорта.

Ижевск. Удмуртия. Администрация стадиона «Зенит» в Ижевске опровергла информацию, которая появилась накануне в соцсетях, о том, что вход на объект закрыт. Сейчас пропускная система работает по аналогии с прошлым годом.

«Вход у нас всегда был по пропускам. Первый раз нужно прийти с паспортом, чтобы вам выписали этот самый пропуск. Стадион для любителей спорта открыт с 6:00 до 21:00», - отметили в администрации Центрального республиканского стадиона.

Групповые занятия проходят по согласованию, поэтому пропуск в этом случае не нужен.

Напомним, что эту ситуацию еще в прошлом году ТНТ-Новый Регион комментировал министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов. По его словам, это сделано для того, чтобы соблюдалась дисциплина и на территории стадиона не распивали алкоголь.

«К этому придут все, потому что за антитеррористическую защищенность, за наведение порядка на стадионе с нас спрашивают жестко. Мы никому не помешали – просто навели небольшой порядок», - сказал прошлым летом Краснов.

Информацию о закрытом входе на территорию стадиона на своей странице в соцсети Вконтакте 9 августа опубликовал пользователь Кириллко Крокодилко.