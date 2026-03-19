Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии установило параметры организации детской оздоровительной кампании. Соответствующее постановление регулирует продолжительность смен, квоты для детей с инвалидностью, а также размеры финансирования путевок и питания. Документ опубликован на портале Udmurt.ru.

Минимальная продолжительность смен составит: в загородных лагерях — 14 дней, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием — не менее 5 дней в период весенних, осенних и зимних каникул и не менее 21 дня летом, в палаточных лагерях — не менее 7 дней, в лагерях труда и отдыха — до 24 дней в летний период.

Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья установлена квота в размере 3% от фактической наполняемости организаций отдыха в смену.

Также утверждены нормативы расходов и средняя стоимость путевок за счет республиканского бюджета. В санаториях норматив составит 1 170 рублей на ребенка в сутки, в загородных лагерях — 925 рублей (для всех категорий детей, за исключением находящихся в трудной жизненной ситуации) и 1 275 рублей (для детей в трудной жизненной ситуации).

Стоимость наборов продуктов питания дифференцирована по типам лагерей: для дневных лагерей на базе школ и учреждений культуры — 185 рублей в сутки, для таких же лагерей, но для детей в трудной жизненной ситуации — 220 рублей. В лагерях с круглосуточным пребыванием и палаточных лагерях норматив питания установлен в 235 рублей в сутки.