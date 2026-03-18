Удмуртия. Министерство национальной политики Удмуртии объявило о начале приема заявок на межрегиональный конкурс лэнд-арт эскизов «Наследие Донды» (18+). Творческое состязание направлено на сохранение и популяризацию культурного достояния региона.

К участию приглашаются профессиональные скульпторы, художники и мастера резьбы по дереву. Основной темой конкурса в этом году станут «Мифы, легенды и сказания удмуртского народа».

Заявки принимаются до 23 марта 2026 года включительно по электронной почте: dondydor@bk.ru. С подробными условиями участия можно ознакомиться в положении о конкурсе.

Победители отбора получат возможность воплотить свои проекты в жизнь: они станут участниками Межрегионального симпозиума деревянной скульптуры «Наследие Донды». Симпозиум пройдет в июне 2026 года на территории Глазовского района.