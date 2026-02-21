Закрыть
СК России займётся расследованием атаки БПЛА по Удмуртии

13:27, 21 февраля, 2026
СК России займётся расследованием атаки БПЛА по Удмуртии
В результате удара пострадали 11 человек, один — в тяжелом состоянии.

Ижевск. Удмуртия. Расследование ударов по Удмуртии и Белгородской области передали в центральный аппарат СК России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, беспилотники атаковали один из объектов Удмуртии ночью 21 февраля, пострадали 11 человек. Один находится в тяжелом состоянии. 

В Белгородской области атаки ВСУ унесли жизни трёх человек. Ещё восемь местных жителей попали в больницы с ранениями.

Следователям предстоит выяснить преступные действия вооруженных формирований Украины и найти виновников преступлении.

