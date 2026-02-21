Ижевск. Удмуртия. Расследование ударов по Удмуртии и Белгородской области передали в центральный аппарат СК России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, беспилотники атаковали один из объектов Удмуртии ночью 21 февраля, пострадали 11 человек. Один находится в тяжелом состоянии.

В Белгородской области атаки ВСУ унесли жизни трёх человек. Ещё восемь местных жителей попали в больницы с ранениями.

Следователям предстоит выяснить преступные действия вооруженных формирований Украины и найти виновников преступлении.