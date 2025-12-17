Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В заседании участвовали руководители силовых структур, министры, а также главы городов и районов республики.

Открывая встречу, Бречалов заявил, что в условиях специальной военной операции главная задача — обеспечить безопасность жителей региона.

Особое внимание глава республики уделил ситуации в муниципалитетах. Он напомнил, что в этом году в Удмуртии были случаи вовлечения местных жителей в диверсии на промышленных и транспортных объектах — не только в Ижевске, но и в районах.

«Любой социально-значимый объект может попасть под прицел такого «доморощенного» террориста. А это значит, что даже удаленность муниципального образования от городов не должна стать для глав муниципалитетов поводом для спокойствия. Все должны быть в состоянии постоянной готовности к возможным осложнениям обстановки», — обратился Бречалов к главам муниципалитетов.

На заседании также обсудили безопасность в период новогодних праздников. Руководители Росгвардии и МЧС по Удмуртии доложили о планах усиления патрулей в местах массового скопления людей и о тренировках персонала на объектах праздничных мероприятий.