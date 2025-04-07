Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

Патриарх Кирилл вновь посетит Удмуртию

14:50, 07 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Патриарх Кирилл вновь посетит Удмуртию
14:50, 07 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
209
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#Патриарх Кирилл
Источник фото: Олег Варов (foto.patriarchia.ru)
209
0

Ожидается, что он примет участие в освящении собора в Воткинске.

Ижевск. Удмуртия. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Удмуртию 18 мая. Об этом сообщил во время проповеди правящий архиерей Ижевской и Удмуртской епархии митрополит Викторин.

Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, патриарх примет участие в освящении Благовещенского собора, который восстановили в Воткинске. В этом храме крестили Петра Ильича Чайковского. В этом году республика отмечает 185-летие со дня рождения композитора.

Напомним, в июне 2024 года во время визита в Москву глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил патриарха Кирилла вновь посетить Удмуртию. 

Последний раз предстоятель Русской православной церкви посещал республику в 2017 году. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:50, 07 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
209
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#Патриарх Кирилл