Ижевск. Удмуртия. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Удмуртию 18 мая. Об этом сообщил во время проповеди правящий архиерей Ижевской и Удмуртской епархии митрополит Викторин.

Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, патриарх примет участие в освящении Благовещенского собора, который восстановили в Воткинске. В этом храме крестили Петра Ильича Чайковского. В этом году республика отмечает 185-летие со дня рождения композитора.

Напомним, в июне 2024 года во время визита в Москву глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил патриарха Кирилла вновь посетить Удмуртию.

Последний раз предстоятель Русской православной церкви посещал республику в 2017 году.