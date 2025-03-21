Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт работа по демонтажу старых покрытий эстакады над улицей Карла Маркса на Центральной площади. На видео, опубликованном администрацией города, показано состояние отдельных конструкций объекта.

С места работ вывозится много строительного мусора: старый асфальт, остатки цемента, арматура.

«На видео видно, в каком состоянии там конструкции. Параллельно готовимся к устройству оснований фундамента. Совсем скоро объект начнет обретать современный внешний вид», — рассказал заместитель главы Ижевска по ЖКХ и строительству Максим Шадрин.

Напомним, реконструкция «моста» над Карла Маркса началась в феврале и продлится до ноября.