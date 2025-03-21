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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Администрация Ижевска показала состояние конструкций эстакады над улицей Карла Маркса

11:40, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Администрация Ижевска показала состояние конструкций эстакады над улицей Карла Маркса
11:40, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#эстакада на Карла Маркса
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В настоящий момент рабочие снимают верхний слой старых покрытий. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт работа по демонтажу старых покрытий эстакады над улицей Карла Маркса на Центральной площади. На видео, опубликованном администрацией города, показано состояние отдельных конструкций объекта. 

С места работ вывозится много строительного мусора: старый асфальт, остатки цемента, арматура. 

«На видео видно, в каком состоянии там конструкции. Параллельно готовимся к устройству оснований фундамента. Совсем скоро объект начнет обретать современный внешний вид», — рассказал заместитель главы Ижевска по ЖКХ и строительству Максим Шадрин.

Напомним, реконструкция «моста» над Карла Маркса началась в феврале и продлится до ноября. 

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11:40, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
211
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#эстакада на Карла Маркса