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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В летних лагерях Удмуртии в рамках капитального ремонта начнут обновлять спортзалы 

15:50, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В летних лагерях Удмуртии в рамках капитального ремонта начнут обновлять спортзалы 
15:50, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские лагеря
Источник фото: ИА «Сусанин»
74
0

Также в расширенный перечень работ включили помещения для кружков и секций.

Москва. Правительство РФ расширило программу капитального ремонта в летних оздоровительных лагерях. Теперь, в том числе в учреждениях Удмуртии, ремонтом за счёт федеральный субсидии будут охватываться ряд новых помещений, а не только столовые и медпункты. Соответствующий документ опубликован на сате правительства РФ

В расширенный перечень добавлена возможность провести капитальный ремонт в помещениях кружков и секций, а также в спортзалах. Это позволит создать более лучшие условия для детей и повысить качество их отдыха. 

Напомним, в Удмуртии на организацию отдыха детей в 2025 году выделено 500 млн рублей. Планируется, что свои двери откроют более 500 оздоровительных учреждений. 

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15:50, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские лагеря