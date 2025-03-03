Москва. Правительство РФ расширило программу капитального ремонта в летних оздоровительных лагерях. Теперь, в том числе в учреждениях Удмуртии, ремонтом за счёт федеральный субсидии будут охватываться ряд новых помещений, а не только столовые и медпункты. Соответствующий документ опубликован на сате правительства РФ.

В расширенный перечень добавлена возможность провести капитальный ремонт в помещениях кружков и секций, а также в спортзалах. Это позволит создать более лучшие условия для детей и повысить качество их отдыха.

Напомним, в Удмуртии на организацию отдыха детей в 2025 году выделено 500 млн рублей. Планируется, что свои двери откроют более 500 оздоровительных учреждений.