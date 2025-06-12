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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии работу детского школьного лагеря приостановили из-за бактерий в воде

15:12, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии работу детского школьного лагеря приостановили из-за бактерий в воде
15:12, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
52
0
#детские лагеря\n#судейское сообщество\n#питьевая вода
Источник фото: пресс-служба судейского сообщества Удмуртии
52
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На данный момент учреждение устраняет нарушения.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии работу детского школьного лагеря приостановили из-за бактерий в воде. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики. 

Во время проверки качества питьевой воды в Чегандинской школе Каракулинского района в кране пищеблока мясо-рыбного цеха и обработки сырых овощей обнаружены обобщенные колиформные бактерии и энтерококки. Отмечается, что их наличие может спровоцировать массовые инфекционные заболевания.

Суд приостановил деятельность детского оздоровительного лагеря на 10 суток. На данный момент школа устраняет нарушения.

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15:12, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
52
0
#детские лагеря\n#судейское сообщество\n#питьевая вода