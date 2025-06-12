Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии работу детского школьного лагеря приостановили из-за бактерий в воде. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества республики.

Во время проверки качества питьевой воды в Чегандинской школе Каракулинского района в кране пищеблока мясо-рыбного цеха и обработки сырых овощей обнаружены обобщенные колиформные бактерии и энтерококки. Отмечается, что их наличие может спровоцировать массовые инфекционные заболевания.

Суд приостановил деятельность детского оздоровительного лагеря на 10 суток. На данный момент школа устраняет нарушения.