Ижевск Удмуртия. Вице-премьер правительства Удмуртии Тимур Меджитов поделился итогами ИТ-отрасли в республике. По его словам, оборот компаний в сфере информационных технологий составил почти 28 млрд рублей.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 955 компаний, работающих в области информации и связи, а также более 1600 индивидуальных предпринимателей. Численность специалистов, занятых в отрасли, достигла 10,5 тысяч человек, что на 11% превышает показатели 2023 года.

Средняя заработная плата в ИТ-сфере выросла на 18% и составила 86 тысяч рублей. Налоговые поступления от отрасли во все уровни бюджета увеличились на 6%, достигнув суммы более 3,8 млрд рублей. Вклад ИТ-отрасли в консолидированный бюджет Удмуртии составил 2,4%, включая 4,1% в формировании республиканского НДФЛ и 2,9% в налоговых поступлениях по спецрежимам.

Эти данные подтверждают, что ИТ-отрасль Удмуртии продолжает укреплять свои позиции, оставаясь одной из ключевых точек роста экономики региона.