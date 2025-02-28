Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевск несбывшийся Лонгрид Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид

Оборот ИТ-компаний Удмуртии в 2024 году достиг почти 28 млрд рублей

14:20, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Оборот ИТ-компаний Удмуртии в 2024 году достиг почти 28 млрд рублей
14:20, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#IT
Источник фото: unsplash.com
15
0

Отрасль демонстрирует устойчивый рост по ключевым показателям.

Ижевск Удмуртия. Вице-премьер правительства Удмуртии Тимур Меджитов поделился итогами ИТ-отрасли в республике. По его словам, оборот компаний в сфере информационных технологий составил почти 28 млрд рублей.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 955 компаний, работающих в области информации и связи, а также более 1600 индивидуальных предпринимателей. Численность специалистов, занятых в отрасли, достигла 10,5 тысяч человек, что на 11% превышает показатели 2023 года.

Средняя заработная плата в ИТ-сфере выросла на 18% и составила 86 тысяч рублей. Налоговые поступления от отрасли во все уровни бюджета увеличились на 6%, достигнув суммы более 3,8 млрд рублей. Вклад ИТ-отрасли в консолидированный бюджет Удмуртии составил 2,4%, включая 4,1% в формировании республиканского НДФЛ и 2,9% в налоговых поступлениях по спецрежимам.

Эти данные подтверждают, что ИТ-отрасль Удмуртии продолжает укреплять свои позиции, оставаясь одной из ключевых точек роста экономики региона.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:20, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#IT