Ижевск. Удмуртия. До конца марта жители Ижевска и трудовые коллективы могут подать документы для участия в отборе на занесение на городскую Доску почета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На Доске почета разместят фотографии 14 достойных ижевчан и шести трудовых коллективов, которые пройдут отбор. Кандидаты могут представят различные сферы жизни города, включая жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, промышленность, транспорт, образование, культуру, здравоохранение, спорт, торговлю и другие.

Выдвигать кандидатов могут предприятия, учреждения, организации и общественные объединения Ижевска. Решение о выдвижении принимается коллегиальными органами или собраниями трудовых коллективов. От одной организации может быть представлен только один кандидат.

Перечень необходимых документов и подробная информация о процедуре подачи заявок доступны по ссылке. Документы принимаются в Управлении кадровой политики Администрации города по адресу: улица Пушкинская, 276, кабинет 414. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 41-41-82.