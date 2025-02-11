Красногорское. Удмуртия. Юные жители села Красногорское поздравили бойцов СВО с Днём защитника Отечества. Об этом сообщается в соцсетях республиканского отделения Народного фронта.

В преддверии праздника воспитанники Красногорского детского сада №1 «Светлячок» записали бойцам спецоперации трогательное видеопоздравление. Они показали свои рисунки, хором спели военную песню и сказали приятные слова.

«Наши дорогие солдаты, примите от нас поздравления. День защитника отечества — это ваш и только ваш праздник. <...> Желаем вам, наши родные, всегда быть здоровыми, невредимыми, вас любят и очень ждут», — заверили ребята.