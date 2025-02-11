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Юные жители села Красногорское поздравили участников СВО с Днём защитника Отечества рисунками и песней

17:20, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Юные жители села Красногорское поздравили участников СВО с Днём защитника Отечества рисунками и песней
17:20, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#дети\n#СВО\n#поздравления\n#День защитника Отечества
Источник фото: скриншот видео Народного Фронта Удмуртии
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Они записали трогательное видео, в котором также высказали свои пожелания.

Красногорское. Удмуртия. Юные жители села Красногорское поздравили бойцов СВО с Днём защитника Отечества. Об этом сообщается в соцсетях республиканского отделения Народного фронта. 

В преддверии праздника воспитанники Красногорского детского сада №1 «Светлячок» записали бойцам спецоперации трогательное видеопоздравление. Они показали свои рисунки, хором спели военную песню и сказали приятные слова. 

«Наши дорогие солдаты, примите от нас поздравления. День защитника отечества — это ваш и только ваш праздник. <...> Желаем вам, наши родные, всегда быть здоровыми, невредимыми, вас любят и очень ждут», — заверили ребята.  

 

17:20, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#дети\n#СВО\n#поздравления\n#День защитника Отечества