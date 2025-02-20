Ижевск. Удмуртия. Большинство мужчин Удмуртии ко Дню защитника Отечества получают в подарок не то, что ожидают. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1 600 мужчин старше 18 лет из всех округов страны.

14% мужчин мечтают в качестве подарка на 23 февраля получить деньги, 8% — технику или инструменты для строительства и ремонта, 7% — отправиться в путешествие. 6% — нож или другое снаряжение для охоты, 5% — смартфон, ещё столько же — товары для спорта и отдыха.

По 4% пожелали аксессуары для автомобиля, книгу или сертификаты на прохождение курсов. По 3% рассказали, что лучшим подарком для них станет одежда или обувь, парфюм или средства по уходу, часы, бытовая техника, алкоголь либо принадлежности для рыбалки. 2% отметили, что были бы рады билетам в театр, кино, музей или на концерт. Среди прочих вариантов желаемых подарков мужчины упомянули подарочные сертификаты, деликатесы, сладости, чай, кофе, подписку на электронные сервисы.

При этом чаще всего мужчины в подарок получают одежду, включая носки и нижнее бельё (17%). На втором месте — парфюмерия и средства по уходу (11%), на третьем — нематериальные проявления любви, заботы и внимания (8%).

4% опрошенных ответили, что им обычно дарят деньги. Ещё столько же назвали привычным подарком на 23 февраля «всякую ерунду». 3% обычно получают в подарок бритвенные принадлежности. 2% поделились, что в честь праздника для них накрывают стол или дарят что-то вкусное. Ещё по 2% получают в качестве презента алкоголь и различные инструменты.

Без подарков в этот день остаются 27% мужчин Российской Федерации.

Напомним, отмечаемый 23 февраля с 1922 года праздник изначально приурочен к созданию Красной армии и связан с её первыми боями против германских войск в феврале 1918 года. В современной России нет единого мнения о круге лиц, заслуживающих персонального поздравления в этот день. Часть россиян считает, что поздравления должны адресоваться только профессиональным военным независимо от пола). Другая часть считает, что поздравлять нужно всех, кто так или иначе имел отношение к армии, особенно ветеранов Великой Отечественной войны, также независимо от пола. Превалирующая в общественном пространстве точка зрения сейчас — это праздник всех российских граждан мужского пола, включая мальчиков и непричастных к армии мужчин.