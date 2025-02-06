Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года жители Удмуртии стали получать больше по листкам временной нетрудоспособности. Максимальный размер пособия теперь составляет 5 673 рубля в день или 172 488 рублей в месяц для тех, чей страховой стаж превышает 8 лет. Это связано с ежегодной индексацией минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2025 году установлен на уровне 22 440 рублей. Об этом сообщает региональное отделение Соцфонда России.

Для тех, кто не работал или имел низкий доход, пособие рассчитывается исходя из МРОТ. При этом правила расчёта остались прежними: учитывается средний заработок за два предыдущих года (2023 и 2024), который делится на 730 дней. Размер выплаты зависит от страхового стажа:

- 100% от среднего заработка — при стаже более 8 лет;

- 80% — при стаже от 5 до 8 лет;

- 60% — при стаже менее 5 лет.

Отдельные условия предусмотрены для женщин, находившихся в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребёнком: они могут заменить один или оба года расчётного периода.

В 2024 году пособие по временной нетрудоспособности получили более 255 тысяч жителей Удмуртии. Новые изменения направлены на поддержку граждан в период болезни, обеспечивая более высокий уровень социальной защиты.