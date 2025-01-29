Алексея Загребина из Удмуртии избрали директором Института этнологии и антропологии РАН

Москва. Учёного из Удмуртии Алексея Загребина избрали на должность директора Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук. Об этом сообщается в ТГ-канале научного учреждения.

На заседании учёного совета Института на должность директора были выдвинуты два кандидата — доктор исторических наук, профессор РАН Алексей Егорович Загребин и доктор юридических наук Сергей Алексеевич Мельников.

В голосовании приняли участие 176 сотрудников ИЭА РАН. По результатам голосования директором Института этнологии и антропологии РАН избран Алексей Загребин. За него проголосовало большинство сотрудников Института.

Напомним, учёный стал исполнять обязанности руководителя ИЭА РАН в феврале 2024 года. До этого он руководил Российским центром науки и культуры в Хельсинки, был депутатом Госдумы от Удмуртии, руководил Удмуртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН, более 20 лет преподаёт в Удмуртском государственном университете.

Наша справка: Алексей Егорович Загребин родился 5 июля 1972 года в Ижевске. Окончил лицей №25 и Исторический факультет УдГУ. Он является учеником прославленного этнолога Владимира Емельяновича Владыкина.