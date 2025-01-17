В Сарапуле выявили магазин, торгующий возле школы товарами для табакокурения 

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле выявлена торговля товарами для табакокурения в непосредственной близости от учебного заведения — корпуса лицея №18 по улице Пугачёва. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В 100 метрах от лицея располагалась торговая точка «Паркофка» с табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и подами. Владельцу магазина выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований, но предприниматель его не исполнил.

Управление Роспотребнадзора через суд признало действия индивидуального предпринимателя незаконными и добилось их прекращения.