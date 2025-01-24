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В Госсовете Удмуртии поддержали инициативу Госдумы по ужесточению штрафов за продажу табачной продукции детям

10:50, 24 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Госсовете Удмуртии поддержали инициативу Госдумы по ужесточению штрафов за продажу табачной продукции детям
10:50, 24 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
355
0
#Удмуртия\n#охрана детства\n#торговля табаком
Источник фото: ИА "Сусанин"
355
0

Своим мнением с «Сусаниным» поделился председатель постоянной комиссии Александр Шаклеин.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии поддержали законодательную инициативу Госдумы России по ужесточению штрафов за продажу табачной продукции детям. Своим комментарием с «Сусаниным» поделился председатель постоянной комиссии Госсовета по здравоохранению, демографической и семейной политике Александр Шаклеин.

«Депутаты Государственной Думы единогласно приняли закон о защите здоровья детей. По словам Вячеслава Викторовича Володина, это станет важным шагом по наведению порядка в сфере продажи табака. Недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет. Если курение табака опасно для здоровья взрослого человека, то для организма ребёнка эта опасность возрастает в несколько раз. У детей развиваются все системы и органы, повышен обмен веществ. Поэтому они значительно чувствительнее, уязвимее к действию любых вредных веществ, в том числе и табачных ядов», — отметил Александр Витальевич.

Напомним, документ предусматривает ужесточение административной ответственности по статье 14.53 КоАП за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления или сырья для производства. В частности, повышаются штрафы за это правонарушение: для физлиц — с максимальных 60 тыс. руб. до 300 тыс. руб.; для должностных лиц — с 300 тыс. до 700 тыс. руб.; для юридических лиц — с 600 тыс. до 2 млн руб. 

«Принятый Государственной Думой закон нужен и важен для защиты наших детей, для их здорового будущего. Полностью поддерживаю решение коллег», — резюмировал Александр Шаклеин.

10:50, 24 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
355
0
#Удмуртия\n#охрана детства\n#торговля табаком