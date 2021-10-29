В Удмуртии может появиться «единый» билет на все виды транспорта

С его помощью получится разом оплатить все поездки путешествия и удачно состыковать рейсы.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии и «Единая транспортная дирекция» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Вместе они планируют развивать мультимодальные перевозки пассажиров разными видами транспорта по единому билету на территории республики.

Идея «единого» билета заключается в том, что он дает гарантию на перевозки по всему запланированному пути. С его помощью можно за один раз оплатить весь маршрут, и рейсы транспорта будут удобно состыкованы. Все пересадки будут осуществляться на транспортно-пересадочных узлах.

«Единая транспортная дирекция» взаимодействует с республиканскими властями и перевозчиками, учитывает уже сложившееся расписания автобусов, самолетов и поездов и не меняет цены на билеты.

С помощью проекта получится объединить в одну цепочку разрозненные способы передвижения пассажиров в регионе, чтобы не возникало больших временных промежутков между запланированными рейсами.

Также планируется найти более удобные способы передвижения до туристических территорий и мест отдыха.

Сейчас для реализации проекта необходимо провести мониторинг востребованных направлений и сделать подсчёт статистики пассажиропотока.