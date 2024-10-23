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Пожилого мужчину осудили за ложные сообщения о готовящемся взрыве в Ижевском аэропорту

14:34, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пожилого мужчину осудили за ложные сообщения о готовящемся взрыве в Ижевском аэропорту
14:34, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ложное минирование
Источник фото: Куино Ала на Unsplash
61
0

Фигурант совершил преступление после алкогольных возлияний. 

Ижевск. Удмуртия. 73-летний ижевчанин осуждён за сообщение о готовящемся взрыве в городском аэропорту, которое оказалось ложным. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии. 

Инцидент имел место быть 31 мая 2024 года. Нетрезвый мужчина с хулиганскими целями сообщил в полицию о готовящемся в Ижевском аэропорту взрыве. В содеянном подсудимый раскаялся.

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно, дав двухлетний испытательный срок.

14:34, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ложное минирование