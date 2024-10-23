Пожилого мужчину осудили за ложные сообщения о готовящемся взрыве в Ижевском аэропорту

Ижевск. Удмуртия. 73-летний ижевчанин осуждён за сообщение о готовящемся взрыве в городском аэропорту, которое оказалось ложным. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Инцидент имел место быть 31 мая 2024 года. Нетрезвый мужчина с хулиганскими целями сообщил в полицию о готовящемся в Ижевском аэропорту взрыве. В содеянном подсудимый раскаялся.

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно, дав двухлетний испытательный срок.