В Ижевске обнаружили трупы голубей с «перерезанным горлом»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Ворошилова были обнаружены трупы голубей. Очевидцы предположили, что кто-то мог перерезать им горло. На ситуацию отреагировали специалисты станции по борьбе с болезнями животных, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«На остановке общественного транспорта по улице Ворошилова на нечётной стороне разбросаны трупы голубей с перерезанным горлом, вся площадка в перьях. Есть люди, которые заботятся о птицах и животных, особенно с приходом морозов, а здесь насилие просто зашкаливает. Народ в ужасе обходит это место стороной», — написал подписчик группы «Ижевск» в VK.

Ветеринары отобрали на месте патологический материал и направили его на исследования, чтобы исключить наличие опасных болезней. Территория была продезинфицирована.