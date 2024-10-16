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В Ижевске обнаружили трупы голубей с «перерезанным горлом»

09:40, 16 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске обнаружили трупы голубей с «перерезанным горлом»
09:40, 16 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#загадочные обстоятельства\n#гибель птиц
Фото: vk.com/izhevsk__life
157
0

Специалистами отобраны пробы патологического материала. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Ворошилова были обнаружены трупы голубей. Очевидцы предположили, что кто-то мог перерезать им горло. На ситуацию отреагировали специалисты станции по борьбе с болезнями животных, сообщили в пресс-службе горадминистрации. 

«На остановке общественного транспорта по улице Ворошилова на нечётной стороне разбросаны трупы голубей с перерезанным горлом, вся площадка в перьях. Есть люди, которые заботятся о птицах и животных, особенно с приходом морозов, а здесь насилие просто зашкаливает. Народ в ужасе обходит это место стороной», — написал подписчик группы «Ижевск» в VK.

Ветеринары отобрали на месте патологический материал и направили его на исследования, чтобы исключить наличие опасных болезней. Территория была продезинфицирована. 

09:40, 16 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#загадочные обстоятельства\n#гибель птиц