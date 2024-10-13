Российские студенческие отряды и правительство Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии и Российские студенческие отряды подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

В мультиформатном пространстве Российских студенческих отрядов «СО.Здание» в Москве руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв встретился с командиром Центрального штаба РСО, членом Общественной палаты РФ Дмитрием Парамоновым и его заместителем Марией Корниловой. Стороны подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве.

Документ определяет совместные планы по развитию деятельности студенческих отрядов. По словам Александра Журавлёва, сейчас в Удмуртии более 19 тысяч вакансий. Закрывать их помогают студенческие отряды Удмуртии — они работают по семи направлениям: на стройках, сельскохозяйственных объектах, железной дороге проводниками, младшим медицинским персоналом и в сфере гостеприимства, детских лагерях.

«Студенческие отряды Удмуртской Республики — это более 2 650 участников, которые ежегодно показывают свой высокий уровень на проектах РСО. В этом году студенческий отряд «Д.Э.М.С.» стал победителем всероссийской стройки «Север». Центром притяжения молодёжи региона является мультиформатное пространство студенческих отрядов СО.Здание. А в этом году на фасаде одного из корпусов Ижевского государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова появился мурал, посвящённый Российским студенческим отрядам. Студенческие отряды региона активно развиваются в разных направлениях. Подписанное соглашение, уверен, станет возможностью получать отрядам всестороннюю поддержку в регионе», — отметил Дмитрий Парамонов.