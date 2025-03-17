Киясово. Удмуртия. Студенческие отряды приняли участие в благоустройстве на территории Киясовского района Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил глава района Сергей Кирющенков.

«С 14 по 16 марта на территории Киясовского района приехали студенты, которые являются членами студенческих отрядов Удмуртской Республики «Отрядный вираж». Разместили ребят на территории ФОКа», — написал глава района.

15 марта молодёжь провела работы по благоустройству улицы Советской в райцентре, очистили от снега придомовые территорий у родственников участников СВО, убрали снег с территории детского сада №2, демонтировали дома в деревне Карамас-Пельга, провели очистку лозы для местного Дома ремёсел.