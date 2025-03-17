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Студенты «Отрядного виража» помогли в благоустройстве на территории Киясовского района

17:30, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Студенты «Отрядного виража» помогли в благоустройстве на территории Киясовского района
17:30, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
217
0
#Киясовский район\n#благоустройство\n#студотряды
Источник фото: администрация Киясовского района УР
217
0

Они чистили снег, демонтировали старые постройки и помогли Дому ремёсел.

Киясово. Удмуртия. Студенческие отряды приняли участие в благоустройстве на территории Киясовского района Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил глава района Сергей Кирющенков.

«С 14 по 16 марта на территории Киясовского района приехали студенты, которые являются членами студенческих отрядов Удмуртской Республики «Отрядный вираж». Разместили ребят на территории ФОКа», — написал глава района.

15 марта молодёжь провела работы по благоустройству улицы Советской в райцентре, очистили от снега придомовые территорий у родственников участников СВО, убрали снег с территории детского сада №2, демонтировали дома в деревне Карамас-Пельга, провели очистку лозы для местного Дома ремёсел.

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17:30, 17 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
217
0
#Киясовский район\n#благоустройство\n#студотряды