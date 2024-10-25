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Студотряд проводников из Удмуртии стал лучшим Во всероссийском трудовом проекте

15:30, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Студотряд проводников из Удмуртии стал лучшим Во всероссийском трудовом проекте
15:30, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#студотряды
Источник фото: vk.com/sop_arbat
84
0

12 человек из студотряда «Арбат» отметились в вагонном участке «Санкт-Петербург». 

Ижевск. Удмуртия. Члены студенческого отряда проводников «Арбат» из Удмуртии стали лучшими во Всероссийском трудовом проекте. Об этом сообщает региональное отделение Российского союза молодёжи.

В этом году представители студотрядов Удмуртии работали по различным специальностям, в частности проводниками пассажирских поездов. 312 студентов работали в составе 16 отрядов проводников, лучшие представители из которых выезжали на Всероссийские трудовые проекты. Участником такого проекта на базе Вагонного участка «Санкт-Петербург» стали 12 ребят из студенческого отряда проводников «Арбат» из ИжГТУ.

На Всероссийском слёте студотрядов в Омске члены отряда «Арбат» были признаны лучшими в вагонном участке «Санкт-Петербург». Командир отряда был назван лучшим командиром проекта. 

15:30, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#студотряды