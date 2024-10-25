Студотряд проводников из Удмуртии стал лучшим Во всероссийском трудовом проекте

Ижевск. Удмуртия. Члены студенческого отряда проводников «Арбат» из Удмуртии стали лучшими во Всероссийском трудовом проекте. Об этом сообщает региональное отделение Российского союза молодёжи.

В этом году представители студотрядов Удмуртии работали по различным специальностям, в частности проводниками пассажирских поездов. 312 студентов работали в составе 16 отрядов проводников, лучшие представители из которых выезжали на Всероссийские трудовые проекты. Участником такого проекта на базе Вагонного участка «Санкт-Петербург» стали 12 ребят из студенческого отряда проводников «Арбат» из ИжГТУ.

На Всероссийском слёте студотрядов в Омске члены отряда «Арбат» были признаны лучшими в вагонном участке «Санкт-Петербург». Командир отряда был назван лучшим командиром проекта.