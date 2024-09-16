В Ижевске планируют обследовать состояние конструкций недостроенного подъезда дома на улице Льва Толстого, 24

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вскоре могут решить проблему недостроя на улице Льва Толстого. Первый подъезд дома №24 стоит незавершённый уже более 16 лет, являясь местом сборищ сомнительных личностей. На портале госзакупок завершился аукцион по определению подрядчика, которому предстоит комплексно обследовать конструкции заброшки.

Напомним, два года назад после сигналов со стороны ОНФ здание законсервировали, так как оно представляло угрозу жизни окружающих. До этого здесь в открытую шахту лифта упал 11-летний ребёнок, который, к счастью, остался жив.

Летом 2024 года в Народном фронте сообщили, что проблема долгостроя будет решена в январе 2025 года. Каким конкретно образом — не уточнялось. 6 сентября на госзакупках появился аукцион по определению подрядчика на проведение комплексного обследования строительных конструкций недостроя. В результате должны быть разработана техническая документация с рекомендациями для приведения строительных конструкций в нормативное состояние.